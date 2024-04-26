Yerel seçimlerde umduğunu bulamayan isimlerden biri de 'Komünist Başkan' olarak tanınan Fatih Mehmet Maçoğlu olmuştu.
Tunceli eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlere İstanbul Kadıköy'den adaylığını koyarak girdi.
Kadıköy'de umduğunu bulamadı
Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Maçoğlu, beklentilerin altında kalarak yüzde 10,02'lik oy oranında kaldı.
Seçimi kaybettikten sonra memleketi Tunceli'ye dönen Maçoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tunceli'ye döndü: Arı yetiştiriciliği yapıyor
Maçoğlu, arı yetiştiriciliği yaptığı alandan bir video paylaştı.
Maçoğlu paylaşımına ise şu notu düştü:
"Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış