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Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu arıcılık yapıyor

Kadıköy'de seçimi kaybeden Fatih Mehmet Maçoğlu arıcılık yapıyor 31 Mart’ta İstanbul Kadıköy’de girdiği seçimi kazanamayan ve memleketine dönen Fatih Mehmet Maçoğlu, arı yetiştiriciliği yaptığı anların videosunu paylaştı.