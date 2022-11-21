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Kadıköy'de şiddetli lodos etkili oldu
Megakentte öğle saatlerinde başlayan lodos, Caddebostan Sahili'nde dev dalgalara neden oldu.
- 21.11.2022 - 18:52
- Güncelleme : 21.11.2022 - 19:01
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini kent genelinde sürdürüyor.
Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.
Kıyıya kırmızı yosunlar vurdu
DHA'nın haberine göre; öte yandan, dalgalarla birlikte kıyıya kırmızı yosunlar vurdu.
Kadıköy'de şiddetli lodos etkili oldu VİDEO