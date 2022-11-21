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    Kadıköy'de şiddetli lodos etkili oldu

    Megakentte öğle saatlerinde başlayan lodos, Caddebostan Sahili'nde dev dalgalara neden oldu.
    • 21.11.2022 - 18:52
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 19:01
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    Kadıköy'de şiddetli lodos etkili oldu

    İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini kent genelinde sürdürüyor.

    Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapan kimi vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

    Kıyıya kırmızı yosunlar vurdu

    DHA'nın haberine göre; öte yandan, dalgalarla birlikte kıyıya kırmızı yosunlar vurdu.

    Kadıköy'de şiddetli lodos etkili oldu VİDEO

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #1

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #2

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #3

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #4

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #5

    Kadıköy de şiddetli lodos etkili oldu #6


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