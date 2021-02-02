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    Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı

    Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı

    Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine devam eden öğrenciler, bölgede görevli olan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 21:27
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    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan kişiler için Kadıköy sokaklarına dökülen göstericiler, eylemlerin dozunu artırdı.

    Moda sokaklarında sloganlar atarak yürüyüş yapan öğrenciler, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdı.

    BARİKAT KURUP, TAŞ FIRLATTILAR

    Çöp konteynerları ile barikat kuran eylemciler, yerlerden topladıkları taşlarla ekip araçlarını hedef aldı.

    Yaşanan o anlar ise bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı VİDEO

    Kadıköy de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı #1

    Kadıköy de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı #2

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