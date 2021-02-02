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- Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı
Kadıköy'de Boğaziçi eylemlerine devam eden öğrenciler, bölgede görevli olan polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 20:57
- Güncelleme : 02.02.2021 - 21:27
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan kişiler için Kadıköy sokaklarına dökülen göstericiler, eylemlerin dozunu artırdı.
Moda sokaklarında sloganlar atarak yürüyüş yapan öğrenciler, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine saldırdı.
BARİKAT KURUP, TAŞ FIRLATTILAR
Çöp konteynerları ile barikat kuran eylemciler, yerlerden topladıkları taşlarla ekip araçlarını hedef aldı.
Yaşanan o anlar ise bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kadıköy'de toplanan eylemciler polis araçlarına saldırdı VİDEO