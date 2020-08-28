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- Kadıköy'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı
Kadıköy'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, İstanbul Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
- İHA
- 28.08.2020 - 12:15
- Güncelleme : 28.08.2020 - 12:15
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
EMNİYET GÜÇLERİ, DİDİK DİDİK ARAMA YAPTI
Saat 10.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kadıköy'deki uygulama noktasında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi.
Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı.