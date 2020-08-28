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    Kadıköy'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

    Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, İstanbul Kadıköy’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 12:15
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    Kadıköy'de 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı

    Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında, İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

    EMNİYET GÜÇLERİ, DİDİK DİDİK ARAMA YAPTI

    Saat 10.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Kadıköy'deki uygulama noktasında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi.

    Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı.

    Kadıköy de Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı #1

    Kadıköy de Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı #2

    Kadıköy de Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı #3

    Kadıköy de Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı #4

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