Kadıköy’de yanan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde 24 katlı rezidansta yangın çıktı. Alevler içinde kalan binada oluşan hasar günün ilk ışıklarıyla meydana çıktı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi. Fikirtepe Mahallesi'nde Rüzgar Sokak’ta dün akşam saatlerinde 24 kattan oluşan rezidansta yangın çıktı. Henüz tam nedeni bilinmese de iddialara göre, rezidansın birinci katında klima arızasından kaynaklı bir yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede, binanın dış cephe kaplamasını alevler içinde kapladı. Çıkan yangın rezidansın üst katına kadar ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ve konut sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Günün ilk ışıklarıyla rezidansta çıkan hasar ortaya çıktı

Dün akşam meydana gelen olay gece saatlerine kadar devam ederken ortaya çıkan hasar havanın aydınlanmasıyla beraber kendini gösterdi. Alevlere teslim olan rezidansta çıkan hasar olay yerine gelen haber ekipleri tarafından kameralara kaydedildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili araştırmaları hala devam ediyor.