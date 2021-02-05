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- Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Boğaziçi eylemi düzenlenen Kadıköy'de gözaltına alınan iki eylemci tutuklandı.
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 02:25
İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan göstericilerden 23 kişinin işlemleri tamamlandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
6 kişinin yurt dışı yasağıyla serbest kaldığı duruşmada, Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın tutuklanmasına karar verildi.
Nöbetçi savcılığa çıkarılan 23 kişiden 10'u, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmaları, 13'ü adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.