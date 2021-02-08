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    Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 33 kişiye tutuklama talebi

    Kadıköy’de yapılan yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheliden 33’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 21:05
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 21:06
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    Kadıköy'deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 33 kişiye tutuklama talebi

    Kadıköy’de 4 Şubat’ta düzenlenen yasa dışı eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

    33 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

    Şüphelilerden 8’i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20'si adli kontrol istemiyle, 33 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    53 şüphelinin Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorguları devam ediyor.

    Kadıköy deki Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan 33 kişiye tutuklama talebi #1

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