Kadıköy'de 2 vatandaşı darbeden göstericilerden biri gözaltına alındı

Kadıköy'de 2 vatandaşı darbeden göstericilerden biri gözaltına alındı

Kadıköy'de, protestolarda 2 vatandaşı darbeden göstericilerden biri yakalandı.

Kadıköy'deki olaylar sırasında göstericiler tarafından darbedilen iki kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan H.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

YARALANAN KİŞİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kadıköy'de 2 vatandaşı darbeden göstericilerden biri gözaltına alındı İZLE