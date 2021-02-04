Kadıköy'deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestosunda güvenlik güçlerine saldıran 8 kişiden 5'inin yakalanıp gözaltına alındığını 3 saldırganın ise arandığını bildirdi.

İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılan izinsiz Boğaziçi gösterilerinde, emniyet mensuplarına saldıran ve çevreye zarar veren 8 kişiden 5'i yakalandı.

Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.