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    Kadıköy'deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı

    İstanbul Valiliği, Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestosunda güvenlik güçlerine saldıran 8 kişiden 5'inin yakalanıp gözaltına alındığını 3 saldırganın ise arandığını bildirdi.
    • AA
    • 04.02.2021 - 07:33
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 07:45
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    Kadıköy'deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı

    İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılan izinsiz Boğaziçi gösterilerinde, emniyet mensuplarına saldıran ve çevreye zarar veren 8 kişiden 5'i yakalandı.

    Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

    3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

    Kadıköy deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı #1

    Kadıköy deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı #2

    Kadıköy deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı #3

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