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- Kadıköy'deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı
Kadıköy'deki protestolarda güvenlik güçlerine saldıran 5 kişi yakalandı
- AA
- 04.02.2021 - 07:33
- Güncelleme : 04.02.2021 - 07:45
İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılan izinsiz Boğaziçi gösterilerinde, emniyet mensuplarına saldıran ve çevreye zarar veren 8 kişiden 5'i yakalandı.
Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.
3 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.