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- Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi
Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi
Polis, emniyet kemeri takmayan taksi sürücüsüne 144 TL ceza kesti.Sürücü ise, "Yolcu indirmiştim bagajı vardı.Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor" dedi.
- DHA
- 27.11.2021 - 12:54
- Güncelleme : 27.11.2021 - 12:56
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Polis, taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgelerin kontrollerini sağladı.
Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yaptı.
144 LİRA CEZA
Emniyet kemeri takmayan taksi şoförüne 144 lira ceza kesildi.
Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi
"YOLCU İNDİRMİŞTİM BAGAJI VARDI"
Ceza kesilen sürücü "Yolcu indirmiştim bagajı vardı.Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor" dedi.