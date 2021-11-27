Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
701.000
1.30%
BTXN Coin
47.27
12.01%
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi

    Polis, emniyet kemeri takmayan taksi sürücüsüne 144 TL ceza kesti.Sürücü ise, "Yolcu indirmiştim bagajı vardı.Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor" dedi.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

    Polis, taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgelerin kontrollerini sağladı.

    Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller de yaptı.

    144 LİRA CEZA

    Emniyet kemeri takmayan taksi şoförüne 144 lira ceza kesildi.

    Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi

    "YOLCU İNDİRMİŞTİM BAGAJI VARDI"

    Ceza kesilen sürücü "Yolcu indirmiştim bagajı vardı.Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor" dedi.

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #1

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #2

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #3

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #4

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #5

    Kadıköy deki taksicilere emniyet kemeri denetimi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir