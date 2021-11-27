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Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi

Kadıköy'deki taksicilere emniyet kemeri denetimi

Polis, emniyet kemeri takmayan taksi sürücüsüne 144 TL ceza kesti.Sürücü ise, "Yolcu indirmiştim bagajı vardı.Takmadım kemeri ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapıyor" dedi.