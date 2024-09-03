Kadın astsubay ile ilişki yaşadığı iddia edilen imam ortadan kayboldu Van'da kadın astsubayla para karşılığı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen imam İkram S.'nin sosyal medyasından önce paylaşım yaptığı ardından da hesabını kapatıp kaybolduğu ortaya çıktı. Kadın astsubay ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Van'da meydana gelen bir olay, gündeme bomba gibi düştü.

Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K. ile İmam İkram S. arasında ilişki başladı.

İddiaya göre İmam S., astsubay Gül K. ile cinsel birliktelik talebinde bulundu.

Yine iddiaya göre kadın astsubay bu ilişki karşılığında imamdan para talep etti ve İmam S.'nin de bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

İMAM VE ASTSUBAY ARASINDAKİ OLAY ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bu kez de cinsel birlikteliğin ardından İmam S.'nin, kadın astsubaya ödeme yapmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Paranın ödenmemesi üzerine öfkelenen kadının, emrindeki jandarma uzman çavuşlara İmam S.'yi gasbettirip dövdürmek amacıyla bir plan yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, imamın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Gül K. ile birlikte iki jandarma personelinin gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

KADIN ASTSUBAYIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

'Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum.' diyen İkram S.'nin sözleri sonrası kadın astsubayın ifadesine ulaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ifadede astsubay Gül K., cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Hakkındaki iddiaları reddeden astsubay Gül K. ifadesinde, imam İkram S. ile sosyal medya üzerinden iki yıldır görüştüğünü, bu süre içinde Van ve Tatvan’da toplam iki kez buluştuklarını belirtti.

'İMAM ALKOL ALDI, ARKADAŞLARIM BENİ KURTARDI'

Yine Gül K., Edremit’teki son görüşmelerinde ise imamın alkol aldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu sırada ikisi askeri personel olan üç arkadaşı tarafından kurtarıldığını söyledi.

Gül K. ifadesinin devamında, imamın hal ve hareketlerinden şüphelendiği için bu kişilere canlı konum bilgisini kendisinin gönderdiğini de ekledi.

PAYLAŞIMLAR YAPIYORDU: HESABINI KAPATTI

Gül K. ifadesinde ayrıca imamın kendisine, "İmam İkram bana saldırırken, 'Benim en büyük hayalim bir askerin başına silah ve Türk bayrağını koyup s....' dedi. Benim çeşitli yerlerimde bu şahsın darp izleri vardır." dedi.

Yaşananların ardından İmam İkram S., sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapmaya devam etti.

X hesabından paylaşımlar yapan İmam S., daha sonra hesabını kapattı.

İmam S.'nin X hesabına ulaşılamadığı görüldü.