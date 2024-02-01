Kadın bankacı isyan etti: 'Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz' Bankacı kadın yaptığı videolu paylaşımda, kredi talebinde bulunan memur ve kuryelerin aldığı maaşa tepki göstererek, "Lisans diplomamı iptal etmek ve ilkokul mezunu olarak kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada viral olan videoların arasına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez bankacı bir kadın, 'Artık yeter' diyerek hesabından video yayınladı.

Paylaşımda, kendisine kredi başvurusunda bulunan müşterilerin mesleklerine ve aldıkları maaşa öfkelendi.

"Kurye işine başladım aylık gelirim 50 bin TL"

Konuyla ilgili konuşan ve tepki gösteren kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi müşterilerle konuşuyorum. Biri arıyor. 'Ne iş yapıyorsunuz?' diyorum. 'Ön lisans mezunuyum memur oldum, aylık 40 bin TL alıyorum' diyor. Başka biri bağlanıyor. Kredi başvurusunda mesleğini soruyorum. 'Kurye işine başladım yeni, aylık gelirim 50 bin TL' diyor.

"Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz"

Şimdi ben üniversite mezunuyum. Eğitimlerim var. Ben ne alıyorum? Asgari ücret... Okuyanın amele olduğu tek ülkeyiz. Delireceğim. Lisans diplomamı iptal etmek istiyorum. İlkokul mezunu olarak kalmak istiyorum."