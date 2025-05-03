Kadın derneklerinden Diyanet'in Cuma Hutbesi'ne tepki

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Bu haftanın Cuma Hutbesi, Türkiye Kadın Federasyonu'nu rahatsız etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm camilerde okutulan Cuma Hutbesi’nde, kadın-erkek ilişkilerine değinildi.

Hutbede, "Zinanın panzehiri evliliktir. Meşru bir evlilik, insanın bütün kötülüklerden sığınabileceği güçlü bir siper, muhkem bir kaledir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise yayınladığı açıklamada, "Kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

"DİYANET ÖZÜR DİLESİN"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Kamusal görev yürüten bir kurumun, bireylerin özel hayatına, arkadaşlık ilişkilerine ve medeni tercihlerine dini hükümle müdahale etmesi kabul edilemez." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Bu hutbeye ilişkin kamuoyundan açıkça özür dilemeye çağırıyoruz. Laik Cumhuriyet ilkelerine sadakat, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerine yer verildi.

"ÇAĞ DIŞI"

Açıklamada ayrıca "Bu dil, yalnızca çağ dışı değil, aynı zamanda tehlikelidir." denildi.

ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: HUTBEYİ İSTEYEN BURADAN OKUYABİLİR

Bu açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi: