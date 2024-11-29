Kadın hakim ve savcı oranı yüzde 37,8'e yükseldi

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Kadınların yargı sistemi içindeki ağırlığı giderek artıyor...

Türk yargı sisteminde kadın hakim ve savcı oranı yüzde 38’e yaklaştı.

İLK KADIN HAKİM 1925 YILINDA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye’nin ilk kadın hakimi 1925 yılında görev başlayan Suat Berk idi.

İlk kadın avukatlar, 1927 yılında Ankara Barosu’na kaydolan Süreyya Ağaoğlu ile 1928’de İstanbul Barosu’na kaydolan Fatma Beyhan Nil Tipi oldu.

İlk Yargıtay Üyesi ise 1945 yılında Melahat Ruacan olmuştu. Yargıtay’da daire başkanlığına seçilen ilk kadın 1989 yılında Türkan Güven olurken, 2022’de Türkiye Noterler Birliği başkanı seçilen Emine Çağlayan da bu göreve gelen ilk kadın oldu.

22 YILDA YÜZDE 406 ARTTI

Hakim ve savcılar içinde kadınların oranı son 22 yılda ciddi artış gösterdi. 2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı 1847 iken, bugün bu sayı yüzde 406 artarak 9 bin 355’e yükseldi.

Kadın hakim ve savcı sayıları özellikle 2010’lu yıllarla birlikte tırmanışa geçti. 2013’te yüzde 25'i geçen oran, 2017’de yüzde 30’u, 2019’da yüzde 35’i aştı.

2024 sonu itibarıyla toplam 24 bin 691 hakim ve savcının yüzde 37,88’ini kadınlar oluşturdu.

9 bin 355 kadın, yüksek yargı kurumlarında hakim ve cumhuriyet savcısı olarak görevini sürdürüyor.

BAKANLIKTA EŞİTLİK VAR

Ancak bu sayı daha da artacak çünkü 3 bin 642 hakim ve savcı adayının 1690’ını kadın adaylar oluşturuyor.

Adalet teşkilatında görev alan 95 bin 870 personelin de yine yarısına yakını (46 bin 21) kadınlardan oluşuyor.