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    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği

    Bakan Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda, kadın kooperatiflerine destek sağlanacağını söyledi.
    • AA
    • 10.07.2020 - 13:22
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    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans ile Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

    Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini açıklayan Pekcan, kooperatiflere sağlanacak kolaylıkları ele aldı.

    KADIN KOOPERATİFLERİNE TAM DESTEK

    Bakan Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." ifadeleriyle istihdam olanaklarına da değindi.

    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği #1

    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği #2

    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği #3

    Kadın kooperatiflerine 150 bine varan hibe desteği #4

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