Kadın Polis Özel Harekatlardan nefes kesen tatbikat

500 Kadın Özel Harekatçının mezun olacağı, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Mezuniyet Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir konuşma yaptı.

"PKK'NIN BUGÜN TAMAMI 320 KİŞİNİN ALTINDADIR"

Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini, 15 Temmuz'dan sonra da bütün o yılların tecrübesi ve kazanımlarının üstüne yepyeni bir stratejiyle, yeni nesil bir gayret ortaya koyduklarının altını çizen Soylu, "Bir zamanlar 1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK'nın bugün tamamı 320 kişinin altındadır. PKK'nın bugün kolunu kaldıracak hali söz konusu değildir. Eren Bülbül enselerindedir, Allah şahittir ki hesabını görecektir." diye konuştu.

"BİR YANDAN DEVLETİNİ BİR YANDAN DİYARBAKIR AİLELERİNİN ELİ KANDİL'İN İKİ YAKASINA SARILMIŞTIR"

Bakan Soylu, "Kandil'deki o ahlaksız söylediklerinin hiçbirinin hükmü yoktur. Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." şeklinde konuştu.

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KADIN POLİSLERİN TÜM EĞİTİMLERİ TAMAM

Teşkilata yepyeni bir kuvvetin, yepyeni bir güç olarak gözleri ışıl ışıl, 500 kadın polisin katıldığını belirten Soylu, "Biz bu 500 evladımızı tam 17 bin 602 aday arasından seçtik. Eminim ki o kardeşlerimizin her biri de bu emaneti hakkıyla taşırdı. Ama en nihayetinde bir seçim yapmak lazımdı. İnşallah onlarla da başka vesilelerle buluşuruz. Bugün buradaki kardeşlerimizin hepsi eğitimlerini tamamladılar. Polis meslek müfredatının yanı sıra ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, arazi harekatı gibi birçok konuda güçlü bir eğitim aldılar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dereceye giren ilk 6 öğrenciye sertifikalarını verdi.

Daha sonra mezun olan özel harekat polisleri, ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek atış pozisyonlarında farklı konumdaki hedeflere tabanca ve piyade tüfeği ile atış yaptı. Dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile tahta perdeden indi.

KADIN ÖZEL HAREKATLARDAN ALKIŞLANACAK TATBİKAT

Özel harekat polisleri senaryoya göre, giriş noktaları önceden teröristler tarafından tuzaklanan üç katlı binaya çevre emniyetini alındıktan sonra helikopterle indi ve pencerelerden içeri girip teröristleri etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saklanmaları muhtemel arazi bölgesine helikopterle inen özel harekat polisleri, çıkan çatışmada teröristi etkisiz hale getirildi. Yaralanan personel, olay yerinde muharip sıhhiye personeli tarafından gerekli müdahale yapıldı, kanat vasıtasıyla tahliye edildi.

Etkili güç kullanma teknikleri gösterisinde özel harekat polisi, silah alma, bıçaklı ve sopalı kişiyi etkisiz hale getirme ve yakın savunma tekniklerini gösterdi. Keskin nişancı olan özel harekat personeli de 420 metre mesafedeki hedefi etkisiz hale getirdi.

Tören geçişinin ardından, helikopterden inen özel harekat polisleri Bakan Soylu'ya Türk bayrağı teslim etti. Özel harekat yemini edildikten sonra mezunlar görevlerine uğurlandı ve toplu fotoğraf çekildi.