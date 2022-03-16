Kadına şiddete karşı yasa teklifi Meclis'te

AK Partili Turan ve Çam, önemli düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çam "Kravat takmak, el bağlamak ve boyun bükmek nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kalkacak" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifii TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada, "Sadece takım elbise giyip kravat takarak, ellerini önünde birleştirip, başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır." demişti.

YASA TEKLİFİ TBMM'YE GETİRİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, TBMM'ye getirilen düzenlemeye ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CEZALAR ARTIRILACAK

Turan, "Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na bugün vereceğiz." dedi.

Çam da "Kadınlarımıza yönelik hem yaralama hem de kasten öldürme eylemlerinde cezaların artırılacağı ve caydırıcılık fonksiyonu nedeniyle de önemli olan bir teklif getiriyoruz." ifadesini kullandı.

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"VİCDANLARIMIZ SIZLADI"

Mahkemelerde iyi hal indirimi uygulamalarının eleştirilerle karşılaştığını anımsatan Çam, kadınlara, çocuklara ve başka bireylere karşı işlenen suçlarda yapılan indirimler nedeniyle vicdanların sızladığını söyledi.

Konuşmasının devamında Çam, şunları söyledi:

"YARGI MENSUPLARIMIZIN TAVİZSİZ HÜKÜMLER VERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

"Bu vesileyle biz siyasetçiler olarak her türlü kararlı adımları tavizsiz bir şekilde atarken, mevcut gelecek olan yasal düzenlemelerle yüce yargı mensuplarımızın da kanun maddelerine göre uygulamalarında caydırıcı ve tavizsiz hükümler vermelerini bekliyoruz.

"PİŞMANLIĞI GÖSTEREN DAVRANIŞLARIN ESAS ALINMASINI İSTİYORUZ"

İyi hal indirim düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin ikinci fıkrası, duruşma öncesi ve duruşma sırasında davranışları da iyi hal indirimi kapsamına alıyordu. Halbuki buradaki yaklaşımlarda kişinin pişmanlığını gösteren herhangi bir somut ifade yok.

Yeni düzenlemeyle pişmanlığı gösteren davranışların esas alınmasını istiyoruz. Mevcut haliyle maddenin sonundaki gibi hususlar ifadesi mahkemelerimizi sınırsız iyi hal indirimi konusunda değerlendirme ve takdir hakkı kullanma yetkisi vermekteydi ve tamamen bu konuyu hakimin takdirine bırakmaktaydı.

"KRAVAT TAKMAK, EL BAĞLAMAK, BOYUN BÜKMEK..."

Yeni hazırladığımız düzenleme, duruşma sırasında sadece yargılamayı yapan mahkemeyi, hakimi etkilemek için yapılmış şekli davranışların, duruşma sırasındaki rol yapmaların takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de bir hüküm içeriyor.

Kamuoyunda kravat takmak, el bağlamak, boyun bükmek ve benzeri hususlar nedeniyle indirim yapıldığı algısı ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla iyi hal indiriminin bundan sonraki süreçlerdeki uygulamasında kanundan kaynaklanan aksaklıklar ortadan kaldırılmış olacak.

"KATALOG SUÇLAR ARASINA ALINACAK"

Bu teklifle kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu, tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasına alınacak. Kasten yaralama suçunun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya canavarca hisle işlenmesi de katalog suç haline gelecek.

Ayrıca kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması için nitelikli hal düzenlemeleri kapsamında suçların kadınlara karşı işlenmesi halinde cezaların artırılması sağlanacak."