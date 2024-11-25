'Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü' kapsamında Emine Erdoğan'dan paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şiddetin kökünden kurutulması gerektiğini belirterek "Bu durum hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır." dedi.

"ŞİDDET VAKALARININ SONUNU BİRBİRİMİZE KENETLENDİĞİMİZ ÖLÇÜDE GETİREBİLİRİZ"

Emine Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şiddetin karanlığı, yalnızca bir bedeni değil, bir ruhu, bir geleceği, bir nesli yaralar. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır. İnanıyorum ki, devletimizin şiddetin her türlüsüne karşı attığı güçlü adımlar, medya, sivil toplum kuruluşları ve vicdan sahibi her bir bireyin desteğiyle daha da güçlenecektir. Zira ‘Bu son olsun’ dediğimiz şiddet vakalarının sonunu ancak birbirimize kenetlendiğimiz ölçüde getirebiliriz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir dünya bırakabilmeyi temenni ediyorum.