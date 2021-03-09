'Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu' için önerge verildi

AK Parti, Meclis'te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasını teklif eden önergeyi Meclis'e gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaşanan ve ülkede infiale sebep olan darp olayının ardından Meclis'te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için yeni bir komisyon kurulacağını duyurmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan imzalı önerge, bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

KOMİSYON İÇİN İLK ADIM ATILDI

Önergede şu ifadeler yer aldı:

"Kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."