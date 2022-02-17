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    Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor

    Kadına şiddette 'iyi hal indirimi' kalkıyor

    Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:56
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    Geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet konusunun, bakanlığın birinci maddesi olacağını söylemişti.

    Şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimi ve tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu.

    Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, bakanlık gerekli cezaların uygulanması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

    İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR

    Erkek şiddetinin önüne geçilmesi amacıyla cezaları artıran yeni bir düzenleme yolda...

    Bu düzenlemeye göre; mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

    Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor #1

    CEZALAR DA ARTACAK

    Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı.

    A Haber'in aktardığı bilgilere göre hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.


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