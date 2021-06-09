Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi komisyonu toplandı

Meclis'te Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

TBMM Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında bir araya geldi.

Komisyona, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Sekreteri Murat Şen, HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ve Yargıtay 1'inci Başkan Vekili Eyüp Yeşil sunum yaptı.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU, KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇİN TOPLANDI

AYM Genel Sekreteri Murat Şen, mağdurun kadın olduğu durumlarda daha net ve daha hassas değerlendirme yapıldığını ifade etti.

HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ise cezaların caydırıcılığı ilkesinin bile bazen bu anlamda yetersiz kaldığını ve maalesef şiddetin arttığını söyledi.