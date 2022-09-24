Bir imam, kadın karşıtı yaptığı açıklamalarla tepki topladı. ‘Kadının üniversite okuması haram’ diyen imam, örnek olarak Fatih Sultan Mehmet'in annesi gösterdi.

Bir imam, kadınların üniversite eğitimi almasını ‘haram’ buldu…

“Bizim hocamız açığa alındı. Kadınların, hanımların pantolon giymesi haramdır. Hanımın ne işi var üniversitede?” diyerek sözlerine başlayan imam, “Fatih Sultan Mehmet'in annesi de üniversite okumadı” yorumuyla da gerekçesini sundu.

“Otursun evinde”

Sözlerine devam eden imam “Doğru söylüyor ne işi var, otursun evinde. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Muhammed Han’ın anası hiçbir üniversite bitirmedi. ODTÜ, Bilkent, Harvard, bunların hiçbir tanesini bitirmedi. Ama o ana bir kere Fatih’ini 7 yaşında bir hocaya teslim etti. Orada da terbiye aldı.” ifadelerini kullandı.

‘Kadının üniversite okuması haram’ diyen imama tepki VİDEO

Sosyal medyada büyük tepki

İmamın kadınları hedef gösteren açıklamalarına, sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

Daha çok kadınların eleştirdiği imam ile ilgili bazı yorumlar şöyle oldu:

“Kadını eğitirsen, bir nesli eğitirsin”

“Vallahi komedi gibi bunlar, akıl alır gibi değil”, “Artık nefes darlığı yaşıyorum, bu tarz düşünceleri okuyunca”, “Bir bitmediniz ya”, “Kadınlar okusun, kültürlü olsun istemiyorlar. Çünkü kadın okumuş, bilgili olur ise aynısını çocuklarına da öğretir. O yüzden istemiyorlar, bunlara göre kadın çocuk doğursun onlar keyif yapsın yeter. Yemin ediyorum bıktık artık bu insanlardan”, “Erkeği eğitirsen bir insan eğitirsin. Kadını eğitirsen, bir nesli eğitirsin. Yeryüzündeki tüm insanları kadınlar yetiştirmiştir. Ve her kim ki kadınların okumasının önüne geçiyorsa Allah cezasını versin.”