Kadınlar bekçi olabilir mi 2022

Bekçi alımı ilanı akabinde kadın vatandaşların da bekçilik sınavına girip giremeyeceği araştırılıyor. Peki kadınlar bekçi olabilir mi? Kadın bekçi alımı yapılacak mı? İşte detaylar...

Son yıllarda oldukça revaçta olan bir meslek olan bekçilik, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak 2022 yılında EGM bünyesine 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

Bekçi olma hayali kuran adaylar, gereken şartları da inceliyor.

Bekçi alımlarının artmasından sonra bayanlar arasında kadın bekçi alımı var mı sorusu gelmeye başladı.

Peki 2022 kadın bekçi alımı olacak mı? Kadınlar bekçi olabilir mi?

KADINLAR BEKÇİ OLABİLİR Mİ 2022

Kadın Bekçi alımı ilk başlarda oldu ancak daha sonra kadın bekçi alımı yapılmadı. 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sayfasında bekçilerle ilgili yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

“2016 Nisan ayı itibarıyla yeniden personel alım ilanına gidilirken, ilk olarak 20 ilde 69’u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69’u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.”

2022 yılı için kadın bekçi alımına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.