Kadınlara yönelik üç yeni çalışma sistemi geliyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma, hibrit çalışma modelleri ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Milyonlarca kadının yüzünü güldürecek haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi.

Antalya'da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının yer aldığı 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi' konulu uluslararası toplantıya katılan Göktaş, yaptığı konuşmada milletvekilleriyle çalışmanın, onların fikirlerinden istifade etmenin, kadın haklarının güvence altına alınmasına zemin oluşturması açısından kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Kadınların iş ve aile dengesinin sağlanmasında öncü adımlar atacağız"

Milletin en güçlü kalesinin aile olduğunu dile getiren Göktaş, bu kalenin en güçlü neferinin de kuşkusuz kadın olduğunu ifade etti.

Kadınların hak ettiği saygınlığı kazanmaları için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) etkin bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yasamada KEFEK, yürütmede de bakanlığımız kadınların karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları için çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak atılımlar gerçekleştiriyoruz. Kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız nihayete erdiğinde kadınların iş ve aile dengesinin sağlanmasında öncü adımlar atmış olacağız. Ülkemizin temel politikaları ve Bakanlığımızın çalışmalarında, kadınların istihdam ve işgücü piyasasına katılımlarının artırılması hep önceliğimiz oldu.

Şiddete karşı sıfır tolerans

Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2005'te 4 milyon 773 bin olan kadın istihdam sayısını iki kattan fazla artırarak yaklaşık 11 milyona ulaştırdıklarını hatırlatarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkelerinin çok net olduğunu dile getirdi.

Bu ilke karşısındaki her türlü davranışla da mücadelelerini topyekun vereceklerini vurgulayan Göktaş, "Ülkemizde uygulanan ve dünyanın pek çok yerinde olmayan KADES ve GAMER Elektronik Kelepçe İzleme Sistemi bu konuda verdiğimiz mücadelede hayati uygulamalardır" değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, kadınların tüm imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarının, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamalarının, her alanda temsil ve katılımlarının artırılmasının, çalışmanın temel amaçları arasında yer aldığını aktardı.

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da çalışma başlıklarını eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olarak belirlediklerini belirten Göktaş, "Kadınlara yönelik tüm çalışmalarımızın ana hedeflerinden biri de önlerine bir engel gibi çizilen görünmez sınırları aşmalarına yardım etmektir" görüşünü paylaştı.