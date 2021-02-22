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- Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi tarihi 2021
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi tarihi 2021
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 10:23
Üç aylara girilmesiyle birlikte Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı.
Bin aydan daha hayırlı olan Razaman ayında idrak edilen Kadir Gecesi ne zaman? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek sorusunun cevabını açıkladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte detaylar..
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
Kadir gecesi her sene farklı bir tarihe denk gelir. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair bilinen tek şey ise Ramazan ayı içerisinde bir gün olarak kabul edildiğidir.
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesinin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir.
İslam aleminde, Kadir gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.
Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.
Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, “Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” denmektedir.