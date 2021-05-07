Kadir Gecesi ne zaman, yarın mı? Kadir Gecesi tarihi 2021

Kadir Gecesi ne zaman, yarın mı? Kadir Gecesi tarihi 2021

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi için geri sayım başladı. Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Kadir Gecesi ne zaman, yarın mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı.

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı.

7 Mayıs 2021 Cuma günü, Cuma namazında okunan hutbede Kadir Gecesi’nin önemi anlatıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, ''Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, 'Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi...

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte genellikle Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde idrak edilmektedi.r

Hz. Peygamber (s.a.v.), Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." buyurmuştur

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre; Ramazan ayı içinde olan ve 'bin aydan daha hayırlı gece' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

Kuran’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Bu önemli gecede, eller semaya açılacak, ibadetler edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?