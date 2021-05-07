- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kadir Gecesi ne zaman, yarın mı? Kadir Gecesi tarihi 2021
Kadir Gecesi ne zaman, yarın mı? Kadir Gecesi tarihi 2021
- Haber Merkezi
- 07.05.2021 - 17:06
On bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilecek önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi için geri sayım başladı.
Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne dair araştırmalar da hız kazandı.
7 Mayıs 2021 Cuma günü, Cuma namazında okunan hutbede Kadir Gecesi’nin önemi anlatıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, ''Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, 'Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi bugün mü, yarın mı? İşte 2021 Kadir Gecesi tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK? BUGÜN MÜ, YARIN MI?
Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte genellikle Ramazan ayının yirmi yedinci gecesinde idrak edilmektedi.r
Hz. Peygamber (s.a.v.), Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu kesin olarak belirtmemiş, ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız." buyurmuştur
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre; Ramazan ayı içinde olan ve 'bin aydan daha hayırlı gece' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.
Kuran’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Bu önemli gecede, eller semaya açılacak, ibadetler edilecek.
KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi'nin anlamı, son kutsal kitap olan Kur'an'ın indirilmiş olması sebebi ile mübarek bir gece sayılmasına dayanır. Bundan dolayı normal bir günden daha fazla ibadet edilir; namaz kılınır, dualar edilir, tesbih çekilir, camiye namaza gidilir.
İslam aleminde, Kadir Gecesi boyunca edilen duaların kabul olunacağına dair bir inanç var. İşlenen günahlar için Allah'a sığınılan bu gecede yine Allah'ın Kadir Gecesi boyunca bağışlayıcı olduğuna inanılır.
Kılınan tüm namazların, yapılan tüm ibadetler normal bir gecede yapılmasından daha hayırlı sayılır. Tüm bunlardan ise yine Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi içerisinde bahsedilir.
Kadir Suresinin ilk üç ayetinde, ''Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.'' denmektedir.