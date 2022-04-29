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    Kadir Gecesi'yle dalga geçen Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

    Elindeki içki bardağıyla Kadir Gecesi'yle dalga geçen 1 Pegasus işçisinin işine son verildiği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 15:11
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    Kadir Gecesi'yle dalga geçen Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

    Müslümanların önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, dini değerlere hakaret edildi.

    Bir araya gelen Pegasus çalışanları, ellerine aldıkları alkol kadehlerini havaya kaldırarak 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' notuyla bir paylaşım yaptı.

    Yapılan paylaşımın ardından birçok kesimden 'saygısızlık' eleştirisi gelirken, çalışanların etik-ahlak kurulu tarafından inceleneceği de aktarıldı.

    Kurul karar verdi

    Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle şirket tarafından etik-ahlak kurulunca incelemeye alınan çalışanın, kurumdaki görevine son verildiği duyuruldu.

    1 kişi işten çıkarıldı

    Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgide bahse konu hadisede yer alan 3 çalışanın Pegasus tarafından işten çıkarıldığını ifade ederken, daha sonra verdiği sayıyı 1 olarak düzeltti.

    Kadir Gecesi yle dalga geçen Pegasus çalışanı işten çıkarıldı #1

    Şirket konuya ilişkin bilgi vermedi

    Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

    Pegasus çalışanları Kadir Gecesi'nde alkollü alem yaptı
    Kadir Gecesi yle dalga geçen Pegasus çalışanı işten çıkarıldı #2

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