Kadir Gecesi'yle dalga geçen Pegasus çalışanı işten çıkarıldı

Elindeki içki bardağıyla Kadir Gecesi'yle dalga geçen 1 Pegasus işçisinin işine son verildiği belirlendi.

Müslümanların önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, dini değerlere hakaret edildi.

Bir araya gelen Pegasus çalışanları, ellerine aldıkları alkol kadehlerini havaya kaldırarak 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' notuyla bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımın ardından birçok kesimden 'saygısızlık' eleştirisi gelirken, çalışanların etik-ahlak kurulu tarafından inceleneceği de aktarıldı.

Kurul karar verdi

Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle şirket tarafından etik-ahlak kurulunca incelemeye alınan çalışanın, kurumdaki görevine son verildiği duyuruldu.

1 kişi işten çıkarıldı

Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun T24'e verdiği bilgide bahse konu hadisede yer alan 3 çalışanın Pegasus tarafından işten çıkarıldığını ifade ederken, daha sonra verdiği sayıyı 1 olarak düzeltti.

Şirket konuya ilişkin bilgi vermedi

Pegasus İnsan Kaynakları'ndan ise "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çerçevesinde konuya ilişkin bilgi verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi.