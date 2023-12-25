Kadir Has Üniversitesi'nde 'mescit' polemiği! Akademisyen ayakkabılarıyla bastı... Namaz kılmak için mescide geçen öğrenciler, akademisyenin "Kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız" ifadeleri ile karşılaşınca kamerayı açtı. Görüntülerde akademisyenin mescide ayakkabıları ile bastığı da görüldü.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin gündem konuları arasında yer alan bir olay da Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethane polemiği.

Öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabıları ile basan akademisyen, videonun öznesini oluşturuyor.

Akademisyen, öğrencilere “Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim.” dedi.

Ayakkabılarıyla mescide bastı

Akademisyen, ayakkabıları ile öğrencilerin mescid olarak kullandığı alana bastı.

Öğrenciler ise, “Burası mescit, böyle giremezsiniz” şeklinde tepki gösterirken, akademisyen “Burası mescit değil ibadethane” dedi.

Taraflar arasında polemik sürerken, akademisyen şöyle devam etti;

Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem, burası mescit değil.

"Kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız"

Bu esnada namaz vaktinin yaklaştığını belirten öğrenciler, akademisyenin “Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız.” ifadelerine de maruz kaldı.

Namaz kılmak isteyen öğrenciler ve akademisyen arasında yaşanan tartışma, sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

İnceleme başlatıldı

Çok geçmeden üniversite inceleme başlattı.

Kadir Has Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır.” cümleleri aktarıldı.