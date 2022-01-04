Kadir Has Üniversitesi'nden genel seçim anketi

Son ankete göre; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 45'in üzerinde bir oy oranına sahip.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları devam ediyor..

Ancak muhalefet partilerinin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyerek tartışmaları bir kez daha noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Son olarak Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen ve bugün yayınlanan 2021 yılına ait Türkiye eğilimleri anketinde seçim sonuçları paylaşıldı.

Araştırma kapsamında; kamuoyunu temsilen 26 ildeki kent merkezlerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bin kişi ile görüşüldü.

Katılımcılara, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Anket sonuçlarında AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 45,6 oy ile zirvede yer aldı.

İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

AK PARTİ: %35,9

CHP: %24,6

MHP: %9,7

İYİ PARTİ: % 9,4

HDP: %9,0

Oy vermem: % 5,3

Kararsızım: % 3,6

SAADET PARTİSİ: % 0,8

BBP: %0,3

GELECEK PARTİSİ: %0,3

DEVA PARTİSİ: %0,2

ERKEN SEÇİM VE SEÇMEN TERCİHLERİ

Katılımcılar “Haziran 2023’te yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin öne alınmasına gerek var mıdır?” sorusuna yüzde 64,5 oranında “Hayır” yanıtını verdi.

Erken seçimin yapılmasını gerekli görüp “Evet” diyenler (yüzde 16,9) arasında, yönetimin değişmesi, ekonomi, sistemin kötü olması, genel durumunun kötü olması ve adalet olmaması gibi gerekçeler öne çıkıyor.