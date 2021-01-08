Kadir Has Üniversitesi'nin dikkat çeken seçim anketi

Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı ankette, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'ndan yüksek oranlara ulaştı.

Son zamanlarda muhalefet kanadının erken seçim konusunu sık sık gündeme getirmesinin yanında, araştırma şirketleri de peş peşe seçim anketlerini paylaşıyor.

Şirketlerin dışında Kadir Has Ünivarsitesi de bir çalışma yaptı. Çalışmada seçmene Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oy verecekleri isimler soruldu.

DEMİRTAŞ, iMAMOĞLU VE AKŞENERİ GEÇTİ

Soruyu yanıtlayanların yüzde 42.9'u, olası seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini söyledi.

Dikkat çekici olan ise HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın; Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakması.

Demirtaş ankette yüzde 10'a ulaşırken, Kılıçdaroğlu 9.7, Akşener 9.2, İmamoğlu ise 8.6'da kaldı.