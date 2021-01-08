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    Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi

    Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi

    Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ankette, namaz kılmam diyenlerinde oranı yüzde 38 oranında olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 17:37
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    Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'nin Eğilimleri araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

    Yapılan araştırmaya katılanlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız? Lütfen size uygun seçenekleri belirtiniz." denildi.

    Gelen cevaplara göre oranlar şöyle sıralandı;

    Namaz kılmam : Yüzde 38

    Tüm vakit namazlarını kılarım: Yüzde 24.4

    Cuma namazlarını kılarım: Yüzde 17.8

    Ara sıra vakit namazlarını kılarım: 14.5

    Bayram namazlarını kılarım: Yüzde 13.1

    Ramazanda vakit namazlarını kılarım: Yüzde 11.6

    Şükür namazlarını kılarım: Yüzde 10.4

    Günde 3 vakit namazını kılarım: Yüzde 3.8

    Kadir Has Üniversitesi nin namaz anketi #1

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