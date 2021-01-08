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Kadir Has Üniversitesi'nin namaz anketi
Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ankette, namaz kılmam diyenlerinde oranı yüzde 38 oranında olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 17:33
- Güncelleme : 08.01.2021 - 17:37
Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'nin Eğilimleri araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
Yapılan araştırmaya katılanlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız? Lütfen size uygun seçenekleri belirtiniz." denildi.
Gelen cevaplara göre oranlar şöyle sıralandı;
Namaz kılmam : Yüzde 38
Tüm vakit namazlarını kılarım: Yüzde 24.4
Cuma namazlarını kılarım: Yüzde 17.8
Ara sıra vakit namazlarını kılarım: 14.5
Bayram namazlarını kılarım: Yüzde 13.1
Ramazanda vakit namazlarını kılarım: Yüzde 11.6
Şükür namazlarını kılarım: Yüzde 10.4
Günde 3 vakit namazını kılarım: Yüzde 3.8