Kadir İnanır'dan haber var! Yoğun bakımdan çıkarıldı Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındığı, bir süre ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

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DHA

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Sağlık durumu yakından takip edilen İnanır'dan, sevenlerine iyi haber geldi.

İstanbul'daki Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kadir İnanır, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak Nöroloji Servisine alındı.

"Yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı"

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisinde tedavisi sürecek." dedi.

"Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz"

Sağlam'ın, son duruma ilişkin açıklaması şöyle:

"Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci dereceden yakınlarıyla rahat görüşebilecek ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi, bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş ek hastalıkların da bunda etkisi var. Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Olumsuz bir durum yok, her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç durumu hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere."

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde inme geçirdi.

İnanır, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açıldığı belirtildi.

Ardından yoğun bakıma alınan ve entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı.

Üç gün önce uyandırılan İnanır'ın, kısa süre içerisinde taburcu olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)