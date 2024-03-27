Kadir İnanır'dan iyi haber geldi: Usta sanatçı uyandırıldı Beyninde pıhtı atması sonucu bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta sanatçının uyandırıldığını söyledi.

DHA

Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımların efsane oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu.

74 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen İnanır, acil ameliyata alındı.

Beynindeki pıhtı temizlendi

İnanır'ın ameliyat sonucu beynindeki pıhtı anında temizlendi.

Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki sanatçının doktorları, kontrollü bir şekilde uyandırılmaya çalışıldığını, durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Son durumu açıklandı

Usta sanatçıyla ilgili son durumu ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıkladı.

Uyandırıldı

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

"Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek"

Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş akciğer enfeskiyonu var. Kronik sigara içicisi. Bu süreçten sonra sigarayı da bırakmasını umuyoruz. Fizik tedavi yapılıyor. Daha iyiye ilerliyor. Geldiğinde sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şu an iyi. Daha iyi olmasını bekliyoruz. Akciğerleriyle ilgili bir sorun var. Antibiyotik tedavisine başlandı. Daha önce uyandırılmasını bekliyorduk. Arada bazı olumsuzluklar oluyordu. Süreci yavaş yürüttü arkadaşlarımız. Bugün extübe oldu. İletişim kurabiliyor. Eşini yanına aldık. Yoğun bakımdaki tedavisi birkaç gün daha devam edecek. Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Kadir Bey şu an yorgun diyelim... Görünen tabloya göre konuşmayla ilgili bir sorun olmayacağını umuyoruz.

Bakan Koca da açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)