Kadir İnanır'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Kadir İnanır ile ilgili sevenlerini üzen bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Kadir İnanır, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde inme geçirdi.
74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Evinde inme geçirdi: Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edildi
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.
Öte yandan Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
En son 3 yıl önce rahatsızlanmıştı
20 Kasım 2021 tarihinde de rahatsızlandığından dolayı hastaneye kaldırılmıştı.
Hastaneden yapılan açıklamada felç riskinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti.
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