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    Kadir İnanır'ın ameliyat sonrasında bilincinin açık olduğu açıklandı

    Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Kadir İnanır'ın, bilincinin açık olduğu ve yemek yiyip konuşmaya başladığı belirtildi.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:36
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    Kadir İnanır'ın ameliyat sonrasında bilincinin açık olduğu açıklandı

    Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlandı.

    İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

    6 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDU

    İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

    Kadir İnanır ın ameliyat sonrasında bilincinin açık olduğu açıklandı #1

    YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

    Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

    HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ

    Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

    Kadir İnanır ın ameliyat sonrasında bilincinin açık olduğu açıklandı #2

    Kadir İnanır ın ameliyat sonrasında bilincinin açık olduğu açıklandı #3

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