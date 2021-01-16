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    Kadir Şeker davası yeniden görülecek

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek

    Konya'da 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.
    • DHA
    • 16.01.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 09:33
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    Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda 5 Şubat akşamı meydana gelen olayda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

    Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı.

    İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

    Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek #1

    DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ

    Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi.

    Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmalarını istedi.

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek #2

    Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran’ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

    KURTARDIĞI KADIN TUTUKLANDI

    Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ve dini nikahla birlikte yaşadığı Murat Hanlı, 29 Ekim'de yanlarında 900 gram eroinle yakalanmaları sonucu mahkemece tutuklandı.

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek #3

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