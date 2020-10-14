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- Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir?
Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir?
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 12:00
Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in davası sonuçlandı. Yeniden gündeme gelen olay sonrasında Kadir Şeker ile ilgili sorularının yanıtları internette araştırılıyor.
KADİR ŞEKER KİMDİR?
Yakın arkadaşları Kadir Şeker'i anlattı:
Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara'da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara'da Odtü'de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.
Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.
KADİR ŞEKER KAÇ YAŞINDA?
2000 doğumlu olan Kadir Şeker, 2020 yılı itibariyle 20 yaşındadır.
KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi.
Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
KADİR ŞEKER'E NE KADAR CEZA VERİLDİ?
Hazırlanan iddianamede Şeker için, 'kasten öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.
Karar duruşmasında Şeker'e önce müebbet hapis ardından tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezası verildi. Şeker'e iyi hal indirimi de yapılarak cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü.
Son sözü sorulan Kadir Şeker, "Üzgünüm" dedi.