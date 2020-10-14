Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir?

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in davası sonuçlandı. Yeniden gündeme gelen olay sonrasında Kadir Şeker ile ilgili sorularının yanıtları internette araştırılıyor.

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Yakın arkadaşları Kadir Şeker'i anlattı:

Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara'da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara'da Odtü'de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.

Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.