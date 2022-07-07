Kadir Şeker'e tahliye kararı

Son duruşmada 10 yıl 10 ay hapse çarptırılan Kadir Şeker'in avukatının üst mahkemeye ettiği itiraz kabul edildi. Kadir Şeker 2 yıllık sürecin ardından tahliye edilecek.

Tüm Türkiye'nin beklediği karar süreci beraate kavuştu.

Kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmasıyla diken üstünde yaşanılan bir süreçte, ağlama sesini duyduğu kadını şiddetten kurtarmak amacıyla saldırganın ölümüne neden olan Kadir Şeker, 5 Şubat 2020 tarihinden beri sancılı bir dava sürecindeydi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker'in, önce müebbet hapsi istenip, ardından cezası indirimlerle 12 yıl 6 ay'a düşürülmüştü.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Kadir Şeker'in aldığı cezanın yüksek olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Tahrik hükümlerinin, Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmedildi.

Cezasına indirim uygulanmıştı

Geçtiğimiz günlerde yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tahliyesi beklenirken, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Kadir Şeker'in babası ve avukatı, duruşma sonrasında kamera karşısına geçerek karara tepki gösterirken, davanın üst mahkemeye taşınacağını açıkladı.

Yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi

Üst mahkemeye taşınan davada beklenen karar geldi.

Edinilen son dakika haberine göre, Kadir Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıklandı.

Daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı belirlendi

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. Maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" ifadeleri aktarıldı.

"Aynı gün aynı hızla dilekçe vermiştik"

Sancılı sürecin ardından beraate kavuşan dava avukatlarından Emrah Dalyan, karar sonrası ''Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne.

"Çok mutluyuz hayırlı uğurlu olsun"

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.