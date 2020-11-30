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- Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucu ile yakalandı
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, uyuşturucu ile yakalandı
Kadir Şeker'in şiddet görmekten kurtarmaya çalışırken öldürdüğü Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla, uyuşturucudan gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 08:09
Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi.
Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.
Araçta gözaltına alınan isimlerden birinin ise, Kadir Şeker'in şiddet görmekten kurtarmaya çalışırken öldürdüğü Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre zanlılar, gözaltına alınıp emniyete götürülerek sorguya alındı.
KADİR ŞEKER OLAYI
Kadir Şeker, geçtiğimiz aylarda Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Kadir Şeker ‘kasten adam öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti.