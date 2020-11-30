Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucu nedeniyle tutuklandı

Sevgilisinden dayak yediği iddia edilerek Kadir Şeker tarafından kurtarılan Ayşe Dırla, 900 gram eroinle yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Antalya yolunda şüphe üzerine araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirmiş, aracın içinden de Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla çıkmıştı.

Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve arabada birlikte bulunduğu Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülerek, dini nikahlı oldukları ve birlikte yaşadıkları öğrenilmişti.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bulunduğu araçtan 900 gram eroin çıkan Ayşe Dırla ve yanındaki şüpheli Murat Hanlı hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





































