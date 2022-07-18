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Kadir Şeker'in tahliyesine, karşı taraf itiraz etti

Kadir Şeker'in tahliyesine, karşı taraf itiraz etti

12,5 yılla yargılandığı davası tahliye ile sonuçlanan Kadir Şeker, 2 yıllık tutukluluğunun ardından ailesine kavuştu. Ölen saldırganın ailesi ise tahliye için itirazda bulundu.