İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Koronavirüse yakalanmasının ardından tedaviye alınan Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım tedavisi görüyordu.

DİYALİZE BAĞLANMIŞTI

Durumunun ciddiyetini korumasıyla birlikte Topbaş, 3 Ocak tarihinde diyaliz makinesine bağlanmıştı.

VEFAT ETTİ

Koronavirüsü atlatmasına rağmen bağışıklığının düşmesi sebebiyle çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Kadir Topbaş, 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş hayatını kaybetti VİDEO

TOPBAŞ'IN OĞLUNDAN MESAJ

Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, "Babam covidi atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik." dedi.

KADİR TOPBAŞ'IN CENAZE NAMAZI YARIN KILINACAK

Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi.