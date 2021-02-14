Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Uzun bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan Kadir Topbaş, geçtiğimiz gün hayata veda etti.

Koronavirüse yakalanmasının ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Topbaş, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Topbaş'ın cenazesi Beyoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki törenlerin ardından, cenaze namazı için Fatih Camisi'ne götürüldü.

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KADİR TOPBAŞ'A VEDA

Topbaş, burada düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Fatih Cami Haziresi'ne gönderildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi birçok isim yer aldı.