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    Kadir Topbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Kadir Topbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    İBB eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine hastaneye kaldırıldı
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 09:50
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    Türkiye'de son günlerde koronavirüs vakalarında rekor artış devam ediyor..

    Siyaset dünyasından da birçok isim koronavirüse yakalandı.

    Son isim ise AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı Kadir Topbaş...

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kadir Topbaş ailesine yakın isimler, eski İBB Başkanı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    Tedavinin ilk aşamasında durumunun ağır olduğu belirtilen Kadir Topbaş'tan resmi açıklama gelmezken, kendisinin kritik aşamayı atlattığı ve şu an ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Kadir Topbaş ın koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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