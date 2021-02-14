Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının ölüm nedenini açıkladı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının organ yetmezliğinden dolayı vefat ettiğini söyledi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenazesi bugün toprağa verilecek olan Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının ölümüne ilişkin konuştu.

"EMİNİM MEKANI CENNET OLACAK"

Hüseyin Topbaş, “Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak.” dedi.

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CENAZESİ BEYOĞLU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Kadir Topbaş'ın cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Gasilhane'den sonra cenaze, Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

BELEDİYE BİNASINA FOTOĞRAFI ASILDI

Burada Kuran-ı Kerim okundu. Helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı. Ardından Kadir Topbaş'ın cenazesi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi.

Belediye binasına Kadir Topbaş'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.