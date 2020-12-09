Euro
9.4503
-0.2%
Dolar
7.821
0.02%
Altın
464.66
-1.17%
Borsa
1.35
0.78%
Bitcoin
143.755
-2.74%
EXEN Coin
11.01
0.54%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C
    Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

    Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

    Koronavirüs nedeniyle 3 haftadır yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 17:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

    Hastalığı ağır geçiren Topbaş, 3 hafta önce yoğun bakıma alındı.

    Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; Kadir Topbaş'ın durumu halen ciddi.

    Kadir Topbaş'ın, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altında olduğu biliniyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir