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- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Koronavirüs nedeniyle 3 haftadır yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 17:50
- Güncelleme : 09.12.2020 - 17:57
Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Hastalığı ağır geçiren Topbaş, 3 hafta önce yoğun bakıma alındı.
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre; Kadir Topbaş'ın durumu halen ciddi.
Kadir Topbaş'ın, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altında olduğu biliniyor.