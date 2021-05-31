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Kafe ve lokantalar açılıyor

Kafe ve lokantalar açılıyor

Kademeli normalleşme kararıyla birlikte kafe ve restoranlar, sabah 07.00- 21.00 masaya servis, 24.00'e kadar da paket servis şeklinde hizmet verebilecek.