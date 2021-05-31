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    Kafe ve lokantalar açılıyor

    Kafe ve lokantalar açılıyor

    Kademeli normalleşme kararıyla birlikte kafe ve restoranlar, sabah 07.00- 21.00 masaya servis, 24.00'e kadar da paket servis şeklinde hizmet verebilecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2021 - 20:20
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 21:12
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    Kabine toplantısının ardından kademeli normalleşme kararının detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  kafe ve restoranların 1 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını söyledi.

    "PAZAR GÜNÜ HARİÇ 07.00-21.00 ARASINDA AÇIK OLACAK"

    "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

    SAAT 21.00'DEN 24.00'E KADAR PAKET SERVİS YAPILABİLECEK

    Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu VİDEO

    Kafe ve lokantalar açılıyor #1

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