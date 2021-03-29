Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı? Kafeler hangi illerde kapanacak?

Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı? Kafeler hangi illerde kapanacak?

Binlerce vatandaş ve esnaf, vaka sayılarındaki artışın ardından Kabine Kurulu toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Kafe ve restoranlar yeniden kapanacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor.

Türkiye'de normalleşme kararlarının ardından restoran, lokanta ve kafe gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerine 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite olacak şekilde başlamıştı.

Esnaflar başta olmak üzere milyonlarca vatandaş, gözlerini Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

Vaka sayılarında hızla bir artış yaşanmasıyla birlikte kafe ve lokantaların tekrar kapanması ihtimali gündemde. Bu nedenle vatandaşlar, kafeler yeniden kapacak mı sorusuna yanıt arıyor.

Risk haritasının güncellenmesiyle birlikte yeni kararlar toplantıdan sonra açıklanacak.

Peki, kafeler yeniden kapanacak mı? Kafeler hangi illerde kapanacak? İşte detaylar...

KAFE VE RESTONLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

1 Mart'ta yapılan Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında yarı yarıya kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Çok yüksek riskli illerde ise yeme içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veriyor.

Bugün yapılacak Kabine toplantısında yeni risk haritası belirlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplam 22 ilin çok yüksek riskli iller kategorisine girmesiyle birlikte bu 22 il için kısıtlamaların revize edilmesi bekleniyor.

Ancak kafelerin tekrar kapanmasıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılan Kabine toplantısının ardından kafe, restoran ve lokantalarla ile ilgili adımlar illerdeki risk durumuna göre atılacak.