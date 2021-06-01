Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında Isparta'da kafe ve restoran esnafı geceden temizliğe başladı.

Türkiye vaka sayısındaki düşüş sonrası yeniden normalleşme sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme sürecine ilişkin ayrıntıları açıkaldı.

Erdoğan, kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmelerin kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabileceklerini duyurdu.

Kafe ve restoranlarda kademeli normalleşme temizliği VİDEO

ISPARTA'DA ESNAF NORMALLEŞME TEMİZLİĞİNE BAŞLADI

Bu kapsamnda, Isparta’da hizmete başlayacak olan esnaf, işyerlerini geceden temizlemeye başladı.

Yeme ve içme sektöründe hizmet veren esnaflar dükkanlarında masa ve sandalyeleri indirerek, temizlik yaptı.

Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararını beklemeye başladı.





"MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Lokanta esnafı Halil Peşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından işyerine geldiğini belirterek, “Yarın ki hazırlıklarımıza başladık. İşlerimize başlamaya devam edeceğiz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Genel temizliğimizi yaptık, o şekilde bundan sonra müşteri kabul edebileceğiz” dedi.

"HİJYEN KURALLARINA UYUYORUZ"

Ömer Öztürk de yapılan açıklamaya çok sevindiğini söyledi. Kısıtlamaların uzun zamandır devam ettiğine değinen Öztürk, “Biz de Isparta halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için masa düzenine geçiyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak istiyoruz. Uzun zamandır esnaf olarak çok zorlandık. İnşallah daha iyi günler bekliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.