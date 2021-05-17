Kafeler bugün açık mı, oturmak serbest mi? Kademeli normalleşmede kafe ve restoranların durumu..

Kafeler bugün açık mı, oturmak serbest mi? Kademeli normalleşmede kafe ve restoranların durumu..

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde milyonlarca vatandaşın gündeminde kafe, lokanta ve restoranların açılıp açılmadığı konusu yer aldı. Peki kafe ve lokantalar açıldı mı, oturmak serbest mi?

17 günlük tam kapanma dönemi, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Kademeli Normalleşme Tedbirleri'' genelgesi doğrultusunda, 17 Mayıs Pazartesi'den itibaren 1 Haziran saat 05.00'e kadar ülke genelinde kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

Yayımlanan genelgenin ardından 17 günlük tam kapanma süreci boyunca kapalı olan işletmeler arasında yer alan kafe, lokanta ve restoranların akıbeti merak konusu oldu.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde milyonlarca vatandaş, 'Lokantalar, restoranlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?'' sorularını gündeme taşıdı.

Peki kafeler açıldı mı, oturmak serbest mi? İşt kademeli normalleşmede kafe ve restoranların durumu...

KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR BUGÜN AÇIK MI, OTURMAK SERBEST Mİ?

Normalleşme planında 17 Mayıs Pazartesi günü kafe ve restoranların açılması bekleniyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Kademeli Normalleşme Tedbirleri'' genelgesinde, yeme-içme yerlerinin bir süre daha kapalı kalacağı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede konuya ilişkin şu maddeler yer aldı:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi), hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.